Новая постановка «Милые грешницы» смешила зрителей в течение двух часов. Спектакль разделен на два акта.

Театралы Шымкента собираются на премьеру. В русском драматическом театре показывают новую постановку. Особую атмосферу зрителям создают с первого шага в театр — в холле играют на музыкальных инструментах и исполняют оперу.

Спектакль «Милые грешницы» — это фарс в чистом виде. Зрителей погружают в события, которые разворачиваются между легкомысленной женой, которая не прочь завести молодого любовника, и глуповатого мужа. Для того, чтобы блюсти честь своей супруги, последний, призывает на помощь грозу всех грешниц, почтенную мадам, Флорентину — ее играет Галина Петриченко. Но он даже не представляет, чем все это закончится.

«Это фарс, это песни, танцы, шутки. Это из средневековья, наш театр не обращался к такому жанру. Как воспримет это зритель не знаем. Мой образ, это двуличная женщина, мы все играем одеваем маску, только все это фейерверк, фарс», — говорит Галина ПЕТРИЧЕНКО, актриса русского драматического театра г.Шымкента.

Ставили спектакль в максимально сжатые сроки — все действия, танцы и песни актеры разучили всего за месяц. Репетировать приходилось между показами старых постановок.

«Сроки очень поджимали, у нас были другие постановки, играли и приходилось репетировать, был бешеный режим, ставили в быстрых темпах. Очень сложно, но декабрь у нас выдается всегда самым тяжелым месяцем», — говорит Жан КАМАЛОВ, актер русского драматического театра г.Шымкента.

Почему именно «Милые грешницы»? На этот вопрос директор театра отвечает с легкость: Потому что все устали от драмы и мрачных новостей. Шымкентским зрителям решили дать возможность расслабиться, посмеяться и отдохнуть.

«Сейчас зрителям нужно позитива, немножко яркого, музыкального, чтобы забыть о карантине. Театр дает вам возможность расслабиться, ни о чем не думать, это не «Дядя Ваня», не «Гамлет»», — говорит Игорь ВЕРБИЦКИЙ, директор русского драматического театра г.Шымкента.

Постановка «Милые грешницы» наполнена искромётным юмором и шутками. Каждая реплика вызывала искренние смешки у зрителей. Театралы признаются, они получили удовольствие и хорошее настроение.

В будущем постановку хотят «оживить» настоящим пением артистов, а не под фонограмму. Для этого планируют закупить необходимую технику.