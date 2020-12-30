В Туркестанской области полицейские задержали всех подозреваемых причастных к хулиганству в придорожном кафе.

Напомним, 17.12.2020 г. примерно в 22:15 ч. в Сарыагашский РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с различными телесными повреждениями. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 293 ч.3 УК РК «хулиганство», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

После получения информации, на место сразу же выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным в одном из придорожных кафе между посетителями произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате потерпевший, ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой, обратился за помощью в больницу. А подозреваемые скрылись на автомашине.

В течение практически более 10 дней специальная оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции департамента и Сарыагашского РОП реализовывала мероприятия по поимке подозреваемых лиц. Все эти дни полицейские проводили подворный обход, опрашивали очевидцев, проверяли камеры видеонаблюдения.

По крупицам восстанавливали события того вечера. В результате успешно проведенных оперативных мероприятий опергруппа задержала всех участников хулиганства. Ими оказались трое жителей Келесского района и один житель Шымкента. Все безработные. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В ходе досудебного расследования следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.