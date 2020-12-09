Об этом доложили акиму региона Умирзаку Шукееву во время еженедельного аппаратного совещания.

Также обсудили вопросы увеличения доли местного содержания в госзакупках и озвучили итоги работы комиссии по надзору за долей местного содержания в госзакупках. Для совершенствования работы комиссии внесли несколько предложений, которые аким поручил ответственным управлениям принять к работе и усилить её темпы, Пресс — служба акима Туркестанской области.

Доложили Умирзаку Шукееву о работе по обеспечению всех населенных пунктов области системами связи и интернетом. В рамках Меморандума между правительством и операторами сотовой связи до конца года мобильная связь будет в 80 сёлах. А 264 села, или 642 государственные организации (школы, детские сады, посты полиции, акиматы) уже подключены к оптическому интернету.

Работа в данном направлении продолжается в несколько этапов. Чтобы разобраться с качеством связи, запустили контакт-центр по номеру 109. От жителей области уже поступило 1518 звонков. Большинство из них сделали жители 29 густонаселенных сел на юге области. Ряд вопросов будут решать путем установления интернет-радиорелейной связи с селами.

По подсчетам специалистов, для этого необходимо около 9,65 миллионов тенге на каждое село.