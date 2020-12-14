В Туркестанской области два человека погибли от отравления угарным газом

14 декабря 2020 года в 12:00 часов в одном из частных домов по улице Жамбыл села Жылысу Жетысайского района две женщины (1970 и 1958 годов рождения) скончались от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба ДЧС Туркестанской области.

По словам соседей, домовладелец частично перекрыл дымоход для экономии газа.

На место происшествия выезжали 4 сотрудника Управления по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области 3 сотрудника бригады медицинской помощи.