Проблема, рассмотренная на Совете, решилась в пользу бизнеса, сообщил заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей города Шымкент Кайрат Акенов.
На последнем заседании Совета по защите прав и противодействию коррупции, было вынесено на обсуждение обращение компании ТОО «СтройкомПрогресс». По договору о госзакупках, заключенному 6 сентября 2019 года, она производила капитальный ремонт городского родильного дома и должна была завершить работы до 31 декабря 2020 года.
Работы практически выполнены своевременно, но камнем преткновения стал один корпус родильного дома — блока «Б». Заказчик не смог его освободить вплоть до обращения предпринимателя в Палату. Тем не менее строительной компанией были завершены внешние работы блока «Б» — отремонтирован фасад здания и кровля.
На просьбы освободить блок «Б» или продлить сроки договора заказчик отреагировал по-своему: предъявил предпринимателю досудебную претензию о необходимости завершения ремонтных работ в срок, то есть до 31 декабря 2020 года. В противном случае заказчик подаст иск в суд о признании недобросовестным поставщиком и взыскании штрафных санкций.
По результатам проведенного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействия коррупции, проведенных переговоров с Управлением здравоохранения г.Шымкент и ГКП на ПВХ «Городской родильный дом» 23 декабря 2020 года между Городским родильным домом и ТОО «СтройкомПрогресс» подписано дополнительное соглашение к основному договору о продлении срока договора о государственных закупках до мая месяца 2021 года.
Тем самым у предпринимателя появилась возможность выполнить работы своевременно и в полном объеме, получить причитающиеся денежные средства по выполнению работ на общую сумму 208 млн. тенге, а также исключена возможность применения со стороны государственного предприятия мер по включению предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.