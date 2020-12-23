Работы практически выполнены своевременно, но камнем преткновения стал один корпус родильного дома — блока «Б». Заказчик не смог его освободить вплоть до обращения предпринимателя в Палату. Тем не менее строительной компанией были завершены внешние работы блока «Б» — отремонтирован фасад здания и кровля.

На просьбы освободить блок «Б» или продлить сроки договора заказчик отреагировал по-своему: предъявил предпринимателю досудебную претензию о необходимости завершения ремонтных работ в срок, то есть до 31 декабря 2020 года. В противном случае заказчик подаст иск в суд о признании недобросовестным поставщиком и взыскании штрафных санкций.