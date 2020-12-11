Деятельность швейной фабрики «Turkistan Textile», расположенной в индустриальной зоне города Туркестан на площади 2 га, набирает обороты.

Строительство совместного предприятия Республик Казахстан и Узбекистан завершено в рекордные сроки почти за 3 месяца. При полном запуске завода будет создано до 1000 рабочих мест.

Швейная фабрика по производству текстильной продукции была открыта в торжественной обстановке с участием премьер-министра РК Аскара Мамина и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Сегодня предприятие приступило к производству своей текстильной продукции.

Инвестор данного проекта намерен обеспечить рабочими местами женщин с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Кроме того, студентам Туркестанского высшего многопрофильного колледжа ремесел будет предоставлена возможность приобрести практические навыки.

Инициатором проекта, реализованного в рамках расширения сотрудничества между братскими государствами, является компания ТОО «Qojakent Textile».

Предприятие планирует ежегодно производить до 15 000 единиц текстильной продукции.

Швейная фабрика планирует наладить выпуск различной спецодежды (медицинские халаты, униформы) и верхней одежды, мужских и женских костюмов под брендами «Ataman и Ramsay». Общая сумма инвестиций в завод составляет около 420 млн тенге.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области