Съемочная группа художественного фильма «Акын», организованная киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова посетила Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан».

Завершив съемку полнометражного художественного фильма, творческая группа посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и ознакомилась с историко-культурными объектами на территории музея-заповедника, сообщает Пресс-служба Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

Экскурсовод Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Данияр Садуакасов провел экскурсию для специалистов киноиндустрии во главе с кастинг-директором Айхан Чатаевой и режиссером фильма Дарежаном Омирбаевым.

Отметим, художественный фильм «Акын» снят по заказу Министерства культуры и спорта РК по мотивам рассказа Германа Тесса «Творческий вечер», повествующего о жизни 40-летнего казахского акына, живущего в Алматы.

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