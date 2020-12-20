Акиму города Туркестан Рашиду Аюпову заместитель руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Г. Абишева доложила о проводимой работе по выполнению требований карантинного режима.

В настоящее время 6 мобильных групп, созданных распоряжением акима города, ведут работу по недопущению и снижению уровня распространения коронавирусной инфекции в 5 микрорайонах города.

На сегодняшний день проверено 4325 объектов, заполнено 420 протоколов. Несмотря на требование карантина, выявлено и привлечено к административной ответственности организаторы проведения 75 коллективных торжеств. Кроме того, с сотрудниками палаты предпринимателей «Атамекен » продолжается разъяснительная работа по регистрации на электронном сайте » InfoKazakhstan.kz».