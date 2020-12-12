На торговой площадке автовокзала «Алтын Булак» представлена продукция г. Жетысай, Отрарского района и социально-предпринимательской корпорации» Туркестан».

Овощи и фрукты продаются купить ценам ниже рыночных: тыква 50 тг, дыня 70тг, арбуз 60 тг, помидоры 200-300, огурцы 400, морковь 75 тг, картофель 90-100 тг, лук 56 тг, чеснок 900 тг, свекла 100 тг, капуста 60 тг, яблоки 200-250 тг, виноград 550 тг.

На ярмарку привезли 40 тонн продукции. В воскресенье ярмарка тожк будет работать.

При посещении ярмаркисоблюдайте дистанцию и не забудьте надеть маски.