Уважаемые жители города!

Акиматом города Туркестан и стабилизационным фондом АО «СПК» Turkistan в предпраздничные дни — 28, 29, 30 и 31 декабря — проводится выездная ярмарка».

По ценам ниже рыночных будут продаваться плодоовощная продукция, колбасы, подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сахар.

Отечественная продукция предлагается жителям и гостям города по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Места проведения: 28 декабря — территория «Самал» возле супермаркета «Хан», 29 декабря — территория магазина Конысбай первого микрорайона, 30 декабря — территория социального магазина микрорайона «Отырар» и 31 декабря тоже будет ярмарка по многочисленным просьбам жителей города.