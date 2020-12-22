Об этом сообщил аким города Рашид Аюпов.

— Начали установку елок в городе. Будут использованы елки и украшения, которые мы сохранили еще с прошлого года. Одна из них будет находиться на территории Административно-делового центра, тогда как вторая в цветочном парке.

Средства ранее выделенные на эти цели будут использованы для покупки подарков детям с особыми потребностями нашего города от имени горожан. Хочу отметить, что данные решения были приняты в соответствии с результатами опросов, которые ранее были проведены со стороны акимата, — сообщил глава города в социальной сети.

Местным предпринимателям разрешено по своему желанию украшать фасады своих объектов. Аналогичная картина в райцентрах Туркестанской области: елки прошлогодние. Декор за счет спонсоров, если изъявят желание.