Для подготовки к возможной второй волне пандемии во всех медицинских учреждениях Туркестанской области имеется 2-месячный запас медикаментов.

Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Нурхан Нарымбетова на брифинге в Региональной службе коммуникаций.



По ее словам, для обеспечения медицинские организации Туркестанской области лекарственными средствами и специальными средствами защиты выделено 2,1 млрд. тенге, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«В области организовано 600 инфекционных и 340 карантинных коек. При различных сценариях распространения коронавирусной инфекции имеется возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610. На средства, выделенные из республиканского и областного бюджетов, закуплены лекарственные средства, медицинские препараты и дезинфицирующие растворы. В том числе 70% хранится в медицинских учреждениях, остальные 30% — на складе областного управления общественного здоровья»,- сказала Нурхан Мадаликызы.

На пресс-конференции заместитель главного государственного санитарного врача области Алдаркул Ахметов призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и в предстоящие праздничные выходные. Несмотря на то, что по эпидемиологической ситуации Туркестанская область включена в «зеленую зону», необходимые требования игнорировать нельзя.

В настоящее время количество аппаратов искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях области увеличилось с 178 до 345 единиц. Было установлено 4 дополнительные кислородные станции, а количество станций достигло 8. Также закуплено 80 единиц аппарата оксигенации (HI-FLOW). Кроме того, количество кислородных концентраторов достигло 890 единиц, а количество кислородных точек увеличилось с 205 до 2905.