Особо тяжкое преступление зарегистрировали сотрудники Тюлькубасского ОП, передает Otyrar.KZ.

23 декабря фельдшер сообщила в полицию, что к ним с жалобами на боли в животе обратилась несовершеннолетняя девочка. При осмотре установлено, что она на 7 месяце беременности.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Изнасилование», сообщили в ДП Туркестанской области.

В совершении тяжкого преступления подозревается отчим потерпевшей.

Он задержан и водворен в ИВС. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Дело передано по территориальности в Шардаринский район, где и произошло преступление.