Нурсултан Назарбаев принял участие в Форуме инициатив «Ел Үміті» и «Қамқорлық».

В ходе Форума состоялись церемония награждение победителей «Ел Үміті» и открытие реабилитационных центров в г. Нур-Султане, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Выступая перед участниками форума, Елбасы отметил, что с первых лет независимости государство всегда уделяло особое внимание воспитанию конкурентоспособной молодежи.

«В рамках Года молодежи с целью поддержки одаренных детей я предложил инициативу «Ел Үміті». Кроме того, мы приступили к реализации важного проекта – «Қамқорлық». Сегодня мы ознакомились с результатами этих инициатив», — отметил Нурсултан Назарбаев.

В ходе мероприятия, прошедшего в онлайн-режиме аким Туркестанской области Умирзак Шукеев открыл оздоровительный центр и наградил медалями победителей инициативы Елбасы «Ел үміті» по выявлению и поддержке талантливой молодежи страны.

Среди них ученик Сарыагашского района, призер национальной олимпиады «Мың бала» Маргулан Адильбек, ученик школы-интерната «Дарын» Жетысайского района Отелбай Даурхан, ученик лицея-интерната для мальчиков города Шымкент Шерхан Джамбеков.

Отметим, реабилитационный центр «Қамқорлық» фонда Елбасы открылся при Туркестанской областной детской больнице. Центр оснащен около 100 новейшими аппаратами и оборудованием, импортированным из США, Италии, Германии, Австрии и России. Генеральный партнер — АО ФНБ «Самрук Казына». Центр принимает детей из Туркестанской области и города Шымкент.

Одним из эффективных способов лечения является сенсорная одежда для космонавтов. В оздоровительном центре установлен «аудиометрический модуль для регистрации». С помощью первого устройства в Туркестанской области можно исследовать пациентов с гиперкинетическим синдромом и аутизмом, начиная с новорожденных. Также будет работать кабинет видео-электроэнцефалографии. Это незаменимая помощь для детей, которые нуждаются в особой заботе.

Центр общей площадью 500 кв. метров оснащен оборудованием для механотерапии, тренажером s-rider Sky для иппотерапии, нейро-ортопедическим реабилитационным пневмокостюмом «Атлант», тренажером «Мультистенедер Дженкс», тренажером для ходьбы и конечностей, позиционными системами, набором развивающих тренажеров монтессори и набором игровой терапии для развития мелкой моторики рук.

В центре квалифицированные специалисты окажут комплексную медико-социальную и психолого-педагогическую помощь и проведут оздоровительные мероприятия детям и подросткам с нейро-ортопедическими расстройствами с использованием новейших лечебных методов.

В центре работают 17 специалистов, в том числе реабилитолог, физиотерапевт, 5 инструкторов ЛФК, врачи неонатолог, невролог, логопед, дефектолог, психолог. Все специалисты прошли специальную подготовку. Курс реабилитации составит 21 день. Здесь ежегодно около 360 детей получат столь необходимую помощь. Комплексное лечение в центре поспособствует формированию социального и умственного, физического развития детей с ограниченными возможностями.

Инициатива «Забота» — это забота о детях с особыми потребностями. Развитие инклюзивного общества — одна из важнейших задач, стоящих перед государством и обществом. В Казахстане 153 000 детей с особыми образовательными потребностями.

Инициатива «Қамқорлық» — с заботой для детей с особыми потребностями. Развитие инклюзивного общества — одна из важнейших задач, стоящих перед государством и обществом. В Казахстане проживает 153 000 детей с особыми образовательными потребностями.