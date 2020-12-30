Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в сбыте марихуаны.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступила информация о том, что некий житель района занимается сбытом наркотических средств. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого в наркосбыте. Им оказался житель Тюлькубасского района, которые сбыл одному из сельчан марихуану. В качестве вещественных доказательств оперативники изъяли сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной общим весом более 3 гр, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. подозреваемый взят под стражу. Полицейские выясняют причастность задержанного к другим фактам хранения и сбыта наркотиков.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о строгой уголовной ответственности за незаконный оборот и распространение наркотических средств.

Стражи порядка призывают жителей отказаться от пагубных привычек и вести здоровый образ жизни. В случае, если Вы стали очевидцем подобных преступлений или владеет информацией о фактах незаконного сбыта наркотиков, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.