Аким города Шымкент Мурат Айтенов во время встречи с жителями жилого массива «Кокбулак» сказал, что проблема интернета будет решена до конца года.

В соответствии с программой «Цифровой Казахстан» в городе Шымкент ведется интенсивная работа по оснащению интернетом отдаленные населенные пункты.

Для повышения качества связи с городским управлением цифровизации был проведен мониторинг: выявлено 11 микрорайонов и жилых массивов с низкими скоростями мобильного интернета. Среди них жилой массив «Кокбулак».

— В целом, обеспечение высокоскоростным интернетом является серьезной проблемой для всего города. В жилом массиве мы устанавливаем базовую станцию оператора связи за свой счет через подрядную компанию. Теперь необходимо привезти ряд устройств из-за границы. В связи с этим возникают некоторые проблемы. Вопрос решится, как только их привезут. Вам стоит немножко подождать, — сказал аким города.

В жилом массиве установлены специальные антенны для установки базовых станций операторов мобильной связи, использующих технологии WCDMA (3G) и LTE (4G).

Для качественного доступа в интернет приобретены все необходимые оборудования и начаты монтажные работы. До конца недели планируется обеспечить население интернетом.