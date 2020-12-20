Воспитанники шымкентской спортивной школы №6 усиленно готовятся к Чемпионату Казахстана по настольному теннису, который пройдет в январе 2021 года в Караганде.

Спортсмены рассчитывают на призовые места. На это есть все основания. Так как школа за 20 лет воспитала 7 мастеров спорта, призеров Чемпионата Европы и членов национальной сборной Казахстана. Достичь таких высот помогла Федерация настольного тенниса, президентом которой является Аскар Турисбеков.

Удачно отбить хлесткие удары и выиграть несколько мячей! Шымкентские спортсмены готовятся к чемпионату Казахстана по настольному теннису. Как и любая тренировка, занятия начинаются с разминки. После ребята приступают к игре, оттачивают технику приема мяча и пассов.

Аида Усипбаева — одна из немногих, кому посчастливилось попасть в молодежную сборную страны. Девушка будет представлять Шымкент на республиканских соревнованиях в Караганде: «Волнуюсь, конечно. Такая ответственность! Но с другой стороны, уверена в своих силах, нас тренеры готовят. С двойной отдачей работаем за теннисным столом. Я не имею права подвести своих наставников. Верю, что добьемся призового места».

Нурлан Оразбаев уверен в своих воспитанниках. На это есть все основания. За 20 лет работы старший тренер воспитал 7 мастеров спорта, призёров не только республиканских соревнований, но и чемпионата Европы! Его спортсмены входят в состав Национальной сборной.

А все начиналось в двухтысячных: с небольшой спортивной секции, в обычной сельской школе. Сегодня в распоряжении ребят жилого массива Маятас и соседних населенных пунктов есть современная спортивная школа.

Нурлан Оразбаев, старший тренер спортивной школы №6 г. Шымкента: «Наша мечта осуществилась, у нас есть замечательный зал, теплый. Построить здание помог президент федерации настольного тенниса Аскар Турысбеков и вице-президент Алтай Алибеков. От своего имени и от родителей воспитанников спортивной школы благодарим за поддержку. Без вашей помощи мы не добились бы высоких результатов. Благодаря федерации, ребята могут профессионально заниматься настольным теннисом».

Султанмурат Исаметов, житель села Султан Рабат Толебийского района: «Мы — родители очень обрадовались, когда в жилом массиве Маятас открыли спортивную школу. Тренировки доступны, не надо платить, всё бесплатно. Мои внуки с удовольствием занимаются. Все время меня торопят, чтобы мы не опоздали на тренировку. Мы приезжаем из села Султан Рабат. Если бы у нас в ауле открыли такую школу, вот была бы радость, сколько бы ребят её посещали».

О пропаганде здорового образа жизни, развитии и популяризации настольного тенниса говорит и Глава государства. Четкость в движениях и отличная реакция принесли Касым-Жомарту Токаеву успехи в настольном теннисе, делились воспоминаниями одноклассники Главы государства. В школьные годы он стал кандидатом в мастера спорта СССР по настольному теннису. Говорят, что и сейчас президент не забросил юношеское увлечение.

Шанс стать олимпийским чемпионом есть у каждого, главное — правильно им воспользоваться, не устают повторять спортивные наставники. Возможно, среди этих ребят растут будущие чемпионы мира, которые прославят нашу страну.

Шынар Оразова