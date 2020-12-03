Когда весь мир несется по «цифровому автобану», быть на обочине, конечно, нам нельзя.

Мажилис одобрил законопроект, освобождающий от наказания забывчивых водителей.

Законопроект появился после указания президента страны исключить административную ответственность водителей за то, что у них нет при себе водительского удостоверения и регистрационных документов на транспорт. Это не значит, что их не нужно будет получать — просто не обязательно иметь при себе лишние документы.

«Данный проект направлен на совершенствование законодательства в сфере дорожного движения. Законопроектом предусматривается исключение норм, которые обязывают водителя иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. В связи с этим предлагается отменить административную ответственность за несоблюдение указанных норм», — рассказал Канат Мусин, депутат Мажилиса Парламента РК.

Там, где нет доступа к интернету, полицейские будут запрашивать информацию о водителе в едином центре по рации. Необходимые данные будут доступны через несколько минут.

«В эпоху цифровизации, при наличии необходимой информационной инфраструктуры, соответствующей базы данных, требовать от водителей иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт – это уже «прошлый век». Образно говоря, когда весь мир несется по «цифровому автобану», быть на обочине, конечно, нам нельзя», — подтвердил Нурлан НИГМАТУЛИН, спикер Мажилиса Парламента РК.

Новые поправки не будут касаться иностранцев, они как и прежде должны возить с собой водительское удостоверение и техпаспорт. Депутаты мажилиса одобрили документ в первом чтении.