Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении организаторов игорного бизнеса на территории города, передает Otyrar.KZ.

Так, в рамках проведения общереспубликанского ОПМ «Stop-игра» в жилом массиве «Сайрам» и в районе рынка «Алаш» пресечены деятельность незаконных игорных заведений, который организовал житель города.

Приговором Абайского районного суда организатор признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) ему назначено наказание в виде штрафа 1000 МРП (2 778 000 тенге).

Изъятые вещественные доказательства (3 телевизоров, 24 системных блока, 24 монитора и другая оргтехника) обращены в доход государства.

КФМ предупреждает, что за организацию незаконного игорного бизнеса вне установленных мест предусматривается уголовная ответственность.