Аким города Шымкент Мурат Айтенов в честь 29-летия Независимости страны наградил молодых людей, добившихся успехов в различных сферах и внесших вклад в развитие города.

Стало ежегодной традицией вручать передовикам «Лучшую молодежную премию». В этом году мероприятие было организовано уже в десятый раз. Номинация «Бейбіт өмір батыры» была присуждена сотруднику Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент Мылтыкбай Алдабергену.

Напомним, 12 ноября 2020 года после ночного дежурства по дороге домой он разрулил образовавшийся на пересечении улиц транспортный затор. Действия Алдабергена, который, несмотря на на сильный ливень регулировал движение до приезда дежурного коллеги, вызвали активное обсуждение среди пользователей социальной сети.

Зарубежных СМИ рассказали о поступке шымкентского стража порядка.

В соответствии с правилами премии «Лучшая молодежь-2020» в конкурсе приняли участие 175 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, по решению комиссии 29 молодых людей были признаны «лучшими» в своей сфере деятельности.