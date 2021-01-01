Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел первое заседание Правительства в обновленном составе.

Новые министры национальной экономики, а также труда и социальной защиты населения Асет Иргалиев и Серик Шапкенов принесли присягу госслужащего. На заседании рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

С докладом выступил министр здравоохранения Алексей Цой.

К настоящему времени в «красной зоне» по темпам распространения Covid-19 находятся 6 регионов РК: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан.

В «желтой зоне» — Западно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская области. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных коек — 32%, реанимационных — 23%.

Отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность – 96%). Проводится аттестация качества вакцины «Спутник V». Ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

«На сегодня самой важной задачей является организация массовой вакцинации населения», — сказал А. Мамин. Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами с 1 февраля обеспечить готовность медицинских организаций к началу массовой вакцинации «Спутник V» населения.

Премьер-Министр дал поручение акимам регионов подготовить план превентивных мер ограничения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, обеспечить строгое соблюдение населением и субъектами бизнеса установленных санитарных норм, в недельный срок провести ревизию запасов средств индивидуальной защиты и антиковидных лекарств в инфекционных стационарах и организациях первичной медико-санитарной помощи.

Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено усилить работу мониторинговых групп, совместно с Министерством информации — усилить разъяснительную работу.