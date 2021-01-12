Полицейские Туркестанской области выявили за прошлый год около тысячи нетрезвых водителей.

Для улучшения дорожной безопасности, снижения дорожно-транспортных происшествий и выявления грубых нарушений правил дорожного движения, полицейские ДП Туркестанской области постоянно проводят оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия на дорогах областного и республиканского значения.

В 2020 году за нарушение ПДД задержали 996 водителей в нетрезвом состоянии. В отношении правонарушителей составили административные протокола по статье 608 КоАП РК. Из них 861 человек подвергли административному аресту и 687 автовладельцев лишили водительских прав.

Напомним, что с 2020 года ужесточены меры наказания в отношении водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно изменениям, за управление автомашиной в нетрезвом состоянии водителю может грозит лишение водительских прав сроком на 7 лет и 15 суток административного ареста.