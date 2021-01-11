При мониторинге социальных сетей полицейские ДП Туркестанской области выявили видео со словесной перепалкой между водителями двух автомашин, передает Otyrar.KZ.

При проверке установлено, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Келесского района.

Выяснилось, что водитель автомашины Chevrolet, грубо нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Лада.

В результате принятых мер полицейскими Келесского РОП установлен виновник ДТП, житель Шымкента, который полностью признался в содеянном.

Пожилой мужчина привлечен к административной ответственности сразу по 4 статьям.

Собранные материалы будут направлены в суд для наложения штрафа и лишения нарушителя ПДД водительских прав.

В свою очередь, водитель Лады отказался от заявления в отношении виновника ДТП.