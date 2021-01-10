Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты на избирательных участках в Туркестанской области начались с 7 утра.

В избирательном участке №133, расположенном в доме культуры г. Туркестана, зарегистрировано 2008 избирателей. Среди наблюдателей и международные наблюдатели из Республики Узбекистан. Аким области Умирзак Шукеев проголосовал на избирательном участке №133.

«Сегодняшний день очень важен для страны. Политическое мероприятие формирующее будущее страны. Выборы проходят по партийным спискам. Открыто, в духе здоровой конкуренции. Я призываю жителей Туркестанской области воспользоваться своим Конституционным правом и активно голосовать».

В выборах в Мажилис, которые проходят согласно конституционным срокам, участвуют 5 политических партии. Также партии выдвинули своих кандидатов в депутаты в местные маслихаты разных уровней.

По данным Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии в области работают 911 избирательных участков, везде строго выполняются санитарные нормы. На Туркестанскую область выданы 320 депутатских мандатов.