Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК напряженная – республика вошла в «зону высокого риска», в «красной зоне» находятся 8 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, сообщает primeminister.kz.

Ежедневно регистрируются порядка 1,5 тыс. новых случаев, показатель репродуктивности – 1,14. Загруженность инфекционных коек – 31%, реанимационных – 20%.

Отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность – 96%).

Проводится аттестация качества вакцины «Спутник V». Массовую вакцинацию населения вакциной «Спутник V» планируется начать 1 февраля.

Глава Правительства поручил Министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии – на производственной площадке ТОО «НПП «Антиген».

Премьер-Министр поручил акиматам завершить закуп необходимого оборудования для хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля т.г.

Министерству информации совместно с министерством здравоохранения дано поручение обеспечить информационно-разъяснительную работу о вакцинации против коронавирусной инфекции, совместно с министерством внутренних дел – своевременно пресекать факты провокации и распространения недостоверной информации по вопросам вакцинации.

Глава Правительства подчеркнул необходимость особого контроля вопросов безопасности работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. «Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами Правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день», — сказал А. Мамин.