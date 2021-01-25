Сотрудников шымкентского госучреждения подозревают в изнасиловании недееспособной пациентки.

Ее мать считает, что работники центра воспользовались недееспособностью девушки и неоднократно надругались над ней.

В 2010 году Алия Мамутова отдала своего ребенка в центр оказания специальных социальных услуг. Пациентке с психоневрологическим заболеванием тогда было 18 лет. Мать уверяет, что в спецучреждение ее дочь попала девственницей. Но спустя 10 лет выяснилось, что девушку-инвалида лишили невинности. Этот факт подтвердила экспертиза, рассказывает Алия Мамутова.

Алия МАМУТОВА говорит, что была вместе с членами независимой экспертизы.

Первые подозрения об изнасиловании у матери появились 3 месяца назад. Женщина тогда обнаружила на теле дочери синяки, а во рту были сломаны зубы.

Откуда травмы взялись, душевнобольная объяснить не смогла. Когда Алия начала детально разбираться в обстоятельствах, выяснились и другие подробности. Пациентке в госучреждении несколько раз ставили внутриматочную спираль. При этом родственников об этом не уведомили, говорит мать девушки.

Алия МАМУТОВА рассказывает, что спрашивала у психолога: «Зачем спираль поставили?». Гульмира (психолог), по словам матери, сказала: «Да, мы ставим спирали, иначе они могут забеременеть». Так они, оказывается, поставили спираль 43 девушкам. Получается моя дочь 44-ая. Я тогда я возмутилась: «Как так? Получается вы и невинным девушкам ставите спирали?».

В ноябре прошлого года Алия Мамутова заявила в полицию. Правоохранители завели дело по факту изнасилования, совершенное неоднократно. Следственные действия продолжаются, сообщили правоохранители. В рамках расследования они допрашивают всех мужчин-сотрудников учреждения. В том числе и бывших, которые работали там с 2010 года.

Детали этого дела сейчас выясняют также сотрудники управления занятости и соцзащиты Шымкента. Учреждение находится в их ведомстве. Чиновники подтвердили тот факт, что при поступлении в центр, дочь Алии Мамутовой действительно была невинной.

Ботакоз ОСПАНОВА, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: «Да, при поступлении в 2010 году она была девственницей. Два раза в год это проверяют врачи. Спустя два года обнаружилось, что она не девственница. Тогда уже ей поставили спираль».

Мать душевнобольной пациентки недовольна тем, что следствие затягивается.

Тем временем МТСЗН инициировало внеплановую проверку в Центре оказания спецсоцуслуг г. Шымкент.

По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК будет создана мониторинговая группа с целью проверки оказания качества спецсоцуслуг в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №2» акимата г. Шымкент.

В состав мониторинговой группы войдут представители профильных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений и др.

Комиссия проверит соблюдение стандартов по проживанию, питанию, обеспечению подопечных постельных бельем, одеждой и обязательными гигиеническими средствами, а также качество предоставляемых социально-медицинских услуг.

Основанием для проверки послужило обращение в Instagram-паблике жительницы г. Шымкент Алии Мамутовой. Женщина сообщила, что ее дочь-инвалида І группы в учреждении насиловали.

Отметим, что в настоящее время по данному факту продолжается досудебное расследование по статье УК РК «Изнасилование, совершенное неоднократно».

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.