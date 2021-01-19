Она осуждена за получение взятки, мошенничество, растрату и хищение чужого имущества.

Енбекшинским районным судом города Шымкент рассмотрено уголовное дело в отношении К., обвиняемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.189 ч.3 п.2), 3), 190 ч.3 п.2), 4), 366 ч.3 п.1), 4) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что К. являясь лицом, приравненным на выполнение государственных функций, а именно, директором школы №34 имени Ю.Гагарина города Шымкент, с использованием своего служебного положения за действия в пользу взяткодателя неоднократно получала взятки, а также, совершила неоднократное присвоение денежных средств путем обмана потерпевших.

При рассмотрении дела в судебных прениях прокурор просил назначить 8 лет лишения свободы.

Приговором суда К. осуждена по ст.ст.189 ч.3 п.2), 3), 190 ч.3 п.2), 4), 366 ч.3 п.1), 4) УК окончательно к 8 (восьми) годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

При назначении наказания по совокупности преступлений К. суд учел тяжесть совершенных ею уголовных правонарушений, относящихся к категорий коррупционных преступлений, отсутствие смягчающих и наличие отягчающих обстоятельств, а также не возмещение ущерба, причиненного преступлением как потерпевшим, так и государству.

В этой связи, суд посчитал исправление осужденной возможно только в условиях изоляции от общества и назначение наказания в виде 8 лет лишения свободы справедливым.

Приговором иск потерпевших удовлетворен, взысканы суммы процессуальных издержек и сумма взятки, которая не была изъята.

Приговор не вступил в законную силу.

Подсудимая свою вину не признала, она заявила, что будет подавать на апелляцию.

«Это все мой бывший коллектив, я ни в чем не виновата. Я буду оспаривать решение, будем подавать на апелляцию», — сказала бывший директор школы №34 г. Шымкента.