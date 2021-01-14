Раскрыли серию грабежей благодаря бдительности участкового инспектора.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась пожилая женщина о том, что возле одного из рынков, когда она вышла из такси, неизвестные лица силой выхватили у нее сумку и скрылись с места преступления. В похищенной сумке потерпевшей находились документы и свыше 350 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК » грабеж» и приступили к расследованию. Получившие сообщение стражи порядка провели все необходимые мероприятия с целью задержания подозреваемого, ограбившего пожилую женщину среди белого дня, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Спустя несколько дней к полицейским поступило заявление ещё одной жительницы областного центра, ставшей жертвой ограбления. На этот раз потерпевшей оказалась молодая женщина, работающая на рынке. По ее словам, неустановленный грабитель сорвал с ее плеч сумку, в которой лежали около 200 тысяч тенге. Зарегистрировавшие преступление полицейские сразу же продолжили розыск подозреваемого.

Туркестанские стражи порядка задержали злоумышленника, грабящего прохожих посреди дня. На оперативно-розыскные мероприятия ориентировали также участковых инспекторов, прикрепленных в указанном административном участке. Они опросили возможных очевидцев, тщательно прочесали близлежащие территории и изучили камеры видеонаблюдения.

В результате ОРМ полицейские обнаружили видео с камеры наблюдения, зафиксировавшую подозреваемого. Один из участковых инспекторов МПС УП г. Туркестан, майор полиции Багдат Дайрабаев узнал подозрительного мужчину на видеозаписи. Как выяснилось, полицейский, который год назад перевелся с п. Жанакорган запомнил его приметы, так как тот был ранее судим. Полицейские сразу же установили грабителя по месту жительства.

Оперативники задержали подозреваемого в п. Жанакорган Кызыдординской области и доставили в УП г. Туркестан. Следствием установлено, что подозреваемый промышлял грабежами в областном центре, а затем уезжал в п. Жанакорган, где тратил похищенное имущество на собственные нужды. Всего же задержанный совершил 3 грабежа в г. Туркестан, 1 в г. Кентау и 1 в г. Кызылорда.

Общая сумма, нанесенного ущерба потерпевшим, составила около 3 миллионов тенге. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Ранее судимый мужчина взят под стражу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.