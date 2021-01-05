Завершился 2020 год. Он был тяжелым. Но не взирая на трудности ковидного времени, Шымкент продолжил реализовывать планы по развитию инфраструктуры.

На эти цели мегаполису были выделены огромные средств свыше 42 млрд тенге. Несмотря на введенный карантин из-за пандемии коронавируса, строительные работы в сфере коммунального хозяйства не останавливались. Весной начался основательный ремонт дорог на улицах Гагарина и Рыскулова. Была полностью обновлена ирригационная система на проспекте Кунаева и улицах Туркестанской и Байтурсынова. Асфальт на дорожном полотне уложен так, чтобы дождевая вода стекает в лотки, а затем поступает в подземные трубы. Завершился масштабный ремонт тоннеля на Колосе. За рекордные сроки — полгода подрядчики сдали в его в эксплуатацию. Здесь установлено круглосуточное освещение, полностью обновлен фасад и отремонтирована кровля. Поменялся кардинально и дизайн тоннеля.

Вместе с дорожным полотном обновились и фасады многоэтажек по проспекту Республики. Предприниматели города объединившись сделали городу такой подарок . Для удобства жителей были благоустроены и дворы. По плану районных акиматов каждый двор украсят вот такие спортивные и детские площадки.

Город с каждым годом становится краше . Возводятся жилые дома. В рамках Дорожной карты 224 проекта было реализовано в Шымкенте. 35% проектов относятся к объектам социальной сферы, 34% направлено на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, 14% — на решение жилищно-коммунальных вопросов, 17% — на благоустройство населенных пунктов.

Городской общественный транспорт пополнился новыми автобусами, появились новые маршруты. Была разработана новая транспортная схема. А с ноября была введена система электронного билетирования.

Коммунальные службы города и во время карантина приводили город в порядок, чистили улицы, дворы, сажали зеленые насаждения, цветы. Горожане до сих пор помнят ковры из тюльпанов на центральных улицах мегаполиса, которые поднимали настроение горожан в этот тяжелый период локдауна. Обновилась и техническая база компаний, ответственных за чистоту Шымкента. Коммунальная компания «ЛТД Турмыс» приобрела 20 мусоровозов. Сейчас на балансе ТОО, которое занимается очисткой улиц и вывозом ТБО, 258 единиц оборудования. Благодаря оснащению специальной техникой улицы и проспекты Шымкента очищены от снега. Во многих дворах появились новые контейнеры для сбора мусора.

Во время пандемии были завершены строительство скверов на улице Байтурсынова, Архитектурное решение зоны отдыха пришлось горожанам и гостям по душе. Небольшой фонтан в знойный день будет дарить людям прохладу. Был реконструирован сквер на площади Аль Фараби — гордость шымкентцев и место проведения досуга. В вечернее время жители города любят погулять здесь и по Арбату.

Год завершен, итоги подведены. И конечно же, всем очень хочется, чтобы и карантин и пандемия остались в прошлом году, а год наступивший принес только положительные эмоции и хорошее настроение.

Шынар Оразова