С 1 февраля на первом этапе в Шымкент из Российской Федерации планируется получить первую партию вакцины против коронавируса.

Первыми будут прививать медицинских работников в инфекционных больницах, сотрудников скорой помощи и мобильных групп в поликлиниках. Всего в первом полугодии текущего года будет поставлено 100 тыс. штук вакцин, которыми будут поэтапно привиты жители города, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

При этом контингенты распределены следующим образом:

I этап — с 1 февраля 2021 года, инфекционные больницы, отделения скорой медицинской помощи, реанимации и интенсивной терапии, первичная медико-санитарная помощь, медицинские работники приемных больниц, санэпидслужбы — 100 000 человек;

II этап — с марта текущего года, педагоги общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, медицинские работники ведомственной медицинской службы — 150 тыс. человек;

III этап — с апреля текущего года, школы-интернаты, педагоги детских дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями — 600 тыс. человек;

IV этап — с мая этого года, сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, медицинские работники других стационаров, персонал БСМП и лица с хроническими заболеваниями — 600 тыс. человек;

V этап — с июня текущего года, контингент и персонал медико-социальных учреждений, работники детских закрытых учреждений и лица с хроническими заболеваниями – 600 тыс. человек;

VI этап — оставшийся контингент в группе риска — 600 тыс. человек, с июля по декабрь текущего года.

До конца года планируется привить 6 млн казахстанцев.