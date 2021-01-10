Наши корреспонденты на разных участках общаются с избирателями.

Среди избирателей был замечен заместитель акима Шымкента Максут Исахов. Он пояснил, что в его семье ответственно подошли к выборам, проголосовал его сын и супруга.

«С утра сын отдал голос, позже жена. Я тоже сделал свой выбор. Мы все должны понимать, что выборы — это шаг в будущее», — сказал Максут Исахов.

Корреспондентам издания, удалось поговорить с заслуженным деятель культуры Казахстана и ныне директором городского дома культуры Сакеном Майгазиевым. Артист активно на своем примере призывает каждого прийти и проголосовать. Был замечен Майгазиев и в сети, когда призывал всех посетить выборы.

«Я считаю, что это каждый гражданин должен отдать голос и сделать выбор. Я желаю чтобы наша страна процветала. Здоровья всем», — сказал Сакен Майгазиев.

На 92 избирательном участке журналисты увидели именитую спортсменку Алию Юсупову. Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике пояснила, что пришла отдать свой гражданский долг.

Журналисты издания работают на участках, мы будем сообщать подробнее о том, как проходят выборы.