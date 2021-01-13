Transparency Kazakhstan презентовал результаты мониторинга состояния коррупции в стране за 2020 год.

Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций исполнительный директор Transparency Kazakhstan Ольга Шиян презентовала результаты исследования «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане за 2020 год», реализованного при содействии Программы развития ООН в Казахстане.

Эксперты Transparency Kazakhstan опросили 9 000 респондентов на уровне городов, областных и районных центров и изучили 1 347 обращений, поступивших на портал «Открытый диалог».

«В исследовании было задействовано около 200 полевых социологов и 12 аналитиков, которые провели опрос в 3-х городах республиканского значения, 14 областных и 143 районных центрах по всей стране этой осенью. Методология основана на двух глобальных исследованиях Transparency International – Барометра мировой коррупции, замеряющего коррупционный опыт у населения и Индекса восприятия коррупции, оценивающего актуальность темы коррупции в общественном дискурсе», — отметила О. Шиян.

37,4% граждан и 45,9% предпринимателей указывают на снижение коррупции в их населенном пункте за последний год. 11,3% респондентов столкнулись с бытовой коррупцией при обращении в госорганы (13,4% в 2019 году). 8,2% представителей МСБ сталкивались с необходимостью решать вопрос неформальным путем при обращении в госорганы (9,2% в 2019 году).

Необходимо отметить позитивную картину в бизнес-сообществе: более 80% опрошенных предпринимателей считают, что в Казахстане вполне можно развивать свой бизнес, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле.

Наибольшее доверие по мнению граждан и бизнес-сообщества имеют Президент (70%), Агентство по противодействию коррупции (63% и 65%), Правительство (59% и 62%), Агентство по делам государственной службы (55% и 59%) и партия «Nur Otan» (53% и 55%).

Свыше 60% опрошенных казахстанцев сообщили, что готовы оказать содействие в борьбе с коррупцией.

По результатам опроса также были определены регионы и государственные органы, где чаще всего люди сталкиваются с коррупцией, а также сформирован перечень наиболее коррумпированных государственных должностей, типичные причины и обстоятельства коррупционных сделок, суммы взяток.

Наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы, в которых имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия.

Основными поводами выступали необходимость граждан получить лечение или направление на лечение (12,7%), устроиться на работу (10,1%), определить ребенка в детский сад (6,1%), решить земельный вопрос (6,5%), получить справку из ЦОНа (5,1%), «закрыть» сессию (4,4%), сдать налоговый отчет (9%), избегать ответственности по допущенным нарушениям (8,4%).

Стоит отметить, что на вовлеченность в коррупцию респондентов влияет не частота обращений, а степень заинтересованности получателя в услуге.

Респонденты отметили, что в половине случаев инициаторами неформального решения вопроса являются работники госучреждений, а в каждом четвертом – посредники. «За год доля посредников в коррупционных сделках выросла на 6%, что респонденты связывали с недостаточной информацией от госучреждений в период карантина», — отметила О. Шиян.

Две трети опрошенных сообщили, если работник какого-либо учреждения хочет получить взятку, то он будет проявлять волокиту и превышать полномочия. Суммы взяток варьировались от 1 000 до 300 000 тенге (в 2019 году – от 500 до 500 000 тенге).

Результаты анализа портала «Открытый диалог» показали, что информацию о коррупции чаще направляли на блоги председателя Агентства по противодействию коррупции, министров внутренних дел, финансов, здравоохранения, юстиции, труда и социальной защиты, цифрового развития, а также председателя Комитета государственных доходов. В региональном разрезе жалобы чаще поступали на блог-платформы акимов Алматинской, Павлодарской областей и г. Алматы.

Заявители выражали недовольство качеством работы полиции, акиматов районов, государственных больниц и поликлиник, налоговых органов и частных судебных исполнителей. По мнению граждан, основными причинами жалоб являлись волокита, бездействие госорганов в рассмотрении обращений, некомпетентность сотрудников, технические ошибки и некорректные сведения в государственных базах данных.