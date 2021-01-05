Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранных граждан, которые сомневаются в территориальной целостности Казахстана.

«Мы помним, что когда мы занимались пограничным вопросом, некоторые политики и общественные деятели хотели сказать: «Давайте не будем торопиться», «Можно и договориться позже». Время показало, что ведение настойчивых переговоров и немедленное укрепление наших основ было правильным. Что бы ни говорили сейчас, у нас есть границы закрепленные двусторонними соглашениями, признанные на международном уровне. Теперь никто не может спорить с этим», – написал президент.

«Священная земля, унаследованная от предков – наше главное богатство. Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Сегодняшняя история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наш народ жил и рос во времена Казахского ханства, Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов и саков. Если говорить кратко, то глубокие корни нашей национальной истории лежат в древности. Вообще историю должны изучать историки, а не политики», – заявил глава государства.