В мессенджере WhatsApp казахстанцы рассылают аудиосообщения о том, что с 30 января в нашей стране начнется принудительная вакцинация от COVID-19 и с каждой дозой вакцины людям будут вживлять чипы, передает Otyrar.KZ.

Авторы рассылок призывают объединяться и протестовать против подобных мер. К счастью, никакой необходимости в этом нет, так как эти сообщения – фейк.

Принудительной вакцинации и тем более чипирования в Казахстане нет.

«В Республике Казахстан любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого. Вакцинация в Казахстане не является принудительной. Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», у каждого гражданина Казахстана есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации.

Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает никакого чипирования людей. Перед тем как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины», — сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

В ведомстве также призвали казахстанцев не доверять информации из сомнительных источников и напомнили об ответсвенности за распространение заведомо ложной информации.

Согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за подобное нарушение можно получить штраф в размере до 1000 МРП, либо ограничение, или лишение свободны на срок до одного года.