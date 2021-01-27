Об этом чиновников предупредил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил уменьшить количество служебных машин для госслужащих. Каждое авто, по его словам, обходится государству в баснословные 6 миллионов тенге в год.

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 млн тенге в год. В ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта. Такой подход прошел успешную апробацию в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить адмрасходы на 1,5 млрд тенге», — подчеркнул Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан.