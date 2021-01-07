За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 122

город Алматы — 105

город Шымкент — 12

Акмолинская область — 60

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 61

Атырауская область — 75

Восточно-Казахстанская область — 42

Жамбылская область — 15

Западно-Казахстанская область — 32

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 59

Кызылординская область — 7

Мангистауская область — 5

Павлодарская область — 75

Северо-Казахстанская область — 56

Туркестанская область — 11

Всего в стране выявлены 159819 заболевших.

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