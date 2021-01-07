За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 122
город Алматы — 105
город Шымкент — 12
Акмолинская область — 60
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 61
Атырауская область — 75
Восточно-Казахстанская область — 42
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 32
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 59
Кызылординская область — 7
Мангистауская область — 5
Павлодарская область — 75
Северо-Казахстанская область — 56
Туркестанская область — 11
Всего в стране выявлены 159819 заболевших.