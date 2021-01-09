За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 843 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 70
город Алматы — 135
город Шымкент — 15
Акмолинская область — 58
Актюбинская область — 3
Алматинская область — 55
Атырауская область — 92
Восточно-Казахстанская область — 47
Жамбылская область — 18
Западно-Казахстанская область — 49
Карагандинская область — 38
Костанайская область — 64
Кызылординская область — 6
Мангистауская область — 11
Павлодарская область — 114
Северо-Казахстанская область — 55
Туркестанская область — 13
Всего в стране выявлены 161493 заболевших.