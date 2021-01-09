коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 843 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 70

город Алматы — 135

город Шымкент — 15

Акмолинская область — 58

Актюбинская область — 3

Алматинская область — 55

Атырауская область — 92

Восточно-Казахстанская область — 47

Жамбылская область — 18

Западно-Казахстанская область — 49

Карагандинская область — 38

Костанайская область — 64

Кызылординская область — 6

Мангистауская область — 11

Павлодарская область — 114

Северо-Казахстанская область — 55

Туркестанская область — 13

Всего в стране выявлены 161493 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА