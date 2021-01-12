За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 67,
город Алматы — 110,
город Шымкент — 8,
Акмолинская область — 60,
Актюбинская область — 3,
Алматинская область — 75,
Атырауская область — 74,
Восточно-Казахстанская область — 27,
Жамбылская область — 17,
Западно-Казахстанская область — 47,
Карагандинская область — 41,
Костанайская область — 62,
Кызылординская область — 6,
Павлодарская область — 23,
Северо-Казахстанская область — 52,
Туркестанская область — 20.
Всего в стране выявлены 163711 заболевших.