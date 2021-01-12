коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 67,

город Алматы — 110,

город Шымкент — 8,

Акмолинская область — 60,

Актюбинская область — 3,

Алматинская область — 75,

Атырауская область — 74,

Восточно-Казахстанская область — 27,

Жамбылская область — 17,

Западно-Казахстанская область — 47,

Карагандинская область — 41,

Костанайская область — 62,

Кызылординская область — 6,

Павлодарская область — 23,

Северо-Казахстанская область — 52,

Туркестанская область — 20.

Всего в стране выявлены 163711 заболевших.

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