коронавирус
Фото : inbusiness.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 55

город Алматы — 120

город Шымкент — 20

Акмолинская область — 59

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 63

Атырауская область — 73

Восточно-Казахстанская область — 38

Жамбылская область — 16

Западно-Казахстанская область — 46

Карагандинская область — 40

Костанайская область — 63

Кызылординская область — 8

Мангистауская область — 10

Павлодарская область — 65

Северо-Казахстанская область — 52

Туркестанская область — 8

Всего в стране выявлены 163019 заболевших.

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