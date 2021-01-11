За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 55
город Алматы — 120
город Шымкент — 20
Акмолинская область — 59
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 63
Атырауская область — 73
Восточно-Казахстанская область — 38
Жамбылская область — 16
Западно-Казахстанская область — 46
Карагандинская область — 40
Костанайская область — 63
Кызылординская область — 8
Мангистауская область — 10
Павлодарская область — 65
Северо-Казахстанская область — 52
Туркестанская область — 8
Всего в стране выявлены 163019 заболевших.