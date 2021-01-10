За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 54

город Алматы — 116

город Шымкент — 29

Акмолинская область — 60

Актюбинская область — 9

Алматинская область — 62

Атырауская область — 54

Восточно-Казахстанская область — 37

Жамбылская область — 19

Западно-Казахстанская область — 45

Карагандинская область — 40

Костанайская область — 64

Мангистауская область — 10

Павлодарская область — 113

Северо-Казахстанская область — 54

Туркестанская область — 14

Всего в стране выявлены 162273 заболевших.

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