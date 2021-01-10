За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 54
город Алматы — 116
город Шымкент — 29
Акмолинская область — 60
Актюбинская область — 9
Алматинская область — 62
Атырауская область — 54
Восточно-Казахстанская область — 37
Жамбылская область — 19
Западно-Казахстанская область — 45
Карагандинская область — 40
Костанайская область — 64
Мангистауская область — 10
Павлодарская область — 113
Северо-Казахстанская область — 54
Туркестанская область — 14
Всего в стране выявлены 162273 заболевших.