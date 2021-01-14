Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в двух фактах мошенничества.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что к нему в магазин пришел некий знакомый и взял 7 коробок с яблоками, обещая скинуть деньги на каспи-счет. Однако, мошенник обманул потерпевшего, не выполнив обещанного, и не перевел денег. Данный факт стражи порядка

зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Общая сумма ущерба, нанесения потерпевшему, составила около 40 тысяч тенге.

С целью задержания подозреваемого сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП в течение суток задержали подозреваемого по месту жительства. Молодого человека оперативники доставили в районное управление полиции.

Следствием установлено, что подозреваемый проиграл в азартные игры и задолжал многим людям. Чтобы рассчитаться с долгами он пошел на совершение подобного преступления. Также выяснилось, что молодой человек оказался причастен к другому аналогичному факту мошенничества. У одного из местных жителей подозреваемый обманным путем приобрел 4 мешка муки, также пообещав перечислить деньги на его счёт. Причастный к двум фактам мошенничества молодой человек полностью признался в содеянном.

Подозреваемый находится под подпиской. По данным фактам проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам. Чтобы избежать различного рода мошенничества следует быть бдительными и не передавать посторонним лицам свое имущество, личные данные или другую информацию. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошеннических действий, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.