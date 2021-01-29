«Британскому» штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у «китайского» варианта.
Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании на основании обработки данных 6 тыс. жителей Англии, у которых был выявлен Covid-19.
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Из группы численностью 3,5 тыс. человек, заразившихся британским штаммом:
35% кашляли
32% испытывали усталость
25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле
21,8% испытывали боль в горле
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Из группы численностью 2,5 тыс. человек, заразившихся старым штаммом:
28% кашляли
29% испытывали усталость
21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле
19% испытывали боль в горле
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Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК