«Британскому» штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у «китайского» варианта.

Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании на основании обработки данных 6 тыс. жителей Англии, у которых был выявлен Covid-19.

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Из группы численностью 3,5 тыс. человек, заразившихся британским штаммом:

35% кашляли

32% испытывали усталость

25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле

21,8% испытывали боль в горле

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Из группы численностью 2,5 тыс. человек, заразившихся старым штаммом:

28% кашляли

29% испытывали усталость

21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле

19% испытывали боль в горле

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Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК