Начните 2021 год с проверки своего статуса застрахованности, чтобы получать медицинскую помощь бесплатно в пакете обязательного социального медицинского страхования.

Для этого вам достаточно иметь при себе уникальный номер ИИН.

Проверить свой статус можно четырьмя способами:

• на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz (всплывающее окошко в правом нижнем углу)

• на сайте электронного правительства egov.kz (в Личном кабинете и в разделе «Здравоохранение»)

• Saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

• В мобильном приложении Qoldau 24/7 (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

Если у плательщика имеется задолженность по платежам, можно оплатить взносы задним числом в качестве самостоятельного плательщика.

Напоминаем, что для некоторых категорий плательщиков в новом году изменился размер платежей.

Так, например, размер ЕСП для самозанятых с этого года составляет 1 МРП или 2 917 тенге для жителей городов республиканского и областного значения, 0,5 МРП или 1 459 тенге для других населенных пунктов.

За наемного работника оплату производит бухгалтерия работодателя в размере 2% от размера заработной платы (для сравнения, в 2020 году отчисления составляли 1%) и 2% от фонда оплаты труда.

Также физические лица, работающие по договору ГПХ, с этого года платят 2% от дохода (в 2020 году удерживался 1%), при этом максимально возможный платеж не может превышать 8,5 тыс. тенге.

Для индивидуальных предпринимателей, владельцев крестьянских хозяйств, и лиц, занимающихся частной практикой, ничего не изменилось. Они, как и прежде, оплачивают 5% от 1,4 МЗП, 2975 тенге. Самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП, или 2 125 тенге.