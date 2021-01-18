Видеозапись облетела социальные сети. На кадрах видно, как окровавленная и плачущая пожилая женщина сидит на полу.

Алтынкуль Аскарова, — та самая бабушка из видео, уверяет — так ее избили родные дочери, заручившись поддержкой одного из зятьев. Сначала, говорит женщина, одна из дочерей обманным путем отобрала у нее дом, затем скоропостижно скончалась.

«Зять мне сказал, что детям в школу нужно подписать справку с места жительства. Так как они с детьми жили у нас, я подумала, что такая справка и вправду нужна. Я ничего даже не подозревала и согласилась. И они меня повезли в нотариус. Когда мы поехали в нотариус, зять мне сказал подождать в коридоре, после чего он принес мне бумагу, прикрыв рукой лист, он попросил меня расписаться. На тот момент я даже подумать не могла, что такое может случиться», — говорит Алтынкуль АСКАРОВА, пострадавшая.

Жилплощадь перешла по наследству к мужу скончавшейся женщины, правда 1/8 часть дома все же досталась по наследству бабушке и после этого, говорит Алтынкуль Аскарова, начался настоящий ад. Как рассказывает бабушка, ее пытались выжить из дома, к зятю присоединились и дочери. Алтынкуль-апа всю жизнь, посвятившая своим семерым детям, и представить не могла, что некоторые из них начнут сживать ее со света. А пару дней назад, говорит женщина, они ворвались к ней в комнату и цинично избили.

«Они приходят ко мне уже третий, четвертый раз. Раньше, когда они приходили постоянно, то кричали, то возмущались и уходили. Но в этот раз, когда они пришли, дверь на улице была заперта. Я вышла, и хотела их сразу выпроводить. Но они начали кричать , чтобы не привлекать внимание соседей, я впустила их в дом. Даже не сняв обувь, они напали на меня и на среднюю дочь», — со слезами на глазах говорит бабушка.

Нам удалось связаться с зятем пенсионерки. Он уверяет, мол, и пальцем не трогал старушку. И даже дал ей денег, чтобы она покинула дом и приобрела себе другое жилье.

«Я дал ей 10 миллионов, купил у нее ее долю в доме, но она никак не хотела уезжать. Тогда я переехал на квартиру, сейчас вот живу. Я ее не бил, и даже не был там, когда это случилось. Как можно избить маму своей покойной жены?», — недоумевает Сабит БАЛАБЕКОВ, зять Алтынкуль Аскаровой.

У Алтынкуль-апа перелом кисти левой руки в двух местах, многочисленные кровоподтеки и ссадины. Тяжбы на счет дома женщина проиграла все, и отдала адвокатам почти два миллиона тенге. Еркин Кахаров вызвался помогать пенсионерке бесплатно. Он же уверяет, что документально передачу 10-ти миллионов никто не оформлял, а бабушка уверяет, что эти деньги и в глаза не видела. Сейчас у адвоката с пострадавшей только две цели.

«Мы подали на алименты на детей, пожилых родителей дети должны обеспечивать согласно законодательству, статья есть. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм средней тяжести, 107 статья будем надеяться, что в этом вопросе справедливость восторжествует», — надеется Еркин КАХАРОВ, адвокат.

В департаменте полиции уже начали разбирательство по факту избиения пенсионерки. По заявлению местной жительницы, 1950 г.р. о ее избиении родственниками, сотрудниками Управления полиции Абайского района ведется досудебное расследование по части 1 статьи 107 уголовного кодекса республики Казахстан (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По окончании следственных действий будет принято процессуальное решение.

Если вину родных пенсионерки или зятя докажут, им может грозить штраф почти до трех миллионов тенге, исправительные или общественные работы, а также либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.