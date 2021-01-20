До конца марта этого года в Шымкенте по государственной программе «Нурлы жер» планируется предоставить 976 квартир гражданам, стоящим в очереди на условиях аренды без права выкупа.

Кроме того, в этом году 1 580 квартир будут распределены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям, социально незащищенным слоям населения и работающей молодежи.

О проделанной работе в 2020 году, акиму города Мурату Айтенову, доложил руководитель управления жилья города Галымжан Тулепов.

По словам главы ведомства, в этом году также планируется обеспечить жильем 350 малообеспеченных семей по кредитному договору «2-10-20» («Бақытты отбасы») государственной программы «Нурлы жер». По пилотному проекту «Шанырак» (кредитный договор «5-10-20») планируется обеспечение жильем стоящих в очереди 1728 семей. Кроме того, 108 человек будут обеспечены квартирами по кредитному договору «7-20-25» госпрограммы «Нурлы жер», сообет Пресс-служба акимата города Шымкент.

В ходе встречи было отмечено, что в рамках государственной программы «Нурлы жер» в Шымкенте за счет республиканского бюджета планируется провести капитальный ремонт 35 многоэтажных жилых домов. В частности, планируется заменить лифты в многоэтажных жилых домах, провести текущий или капитальный ремонт коммунального жилья.

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