Пользователи Казнета предлагают не покупать календарь на 2021 год, а использовать старый, за 1937, так как они полностью совпадают, пишет Otyrar.KZ.

Вряд ли у кого-то дома найдется календарь, выпущенный 84 года назад, но если все же его удастся раздобыть, то дни в нем действительно будут полностью совпадать с календарем 2021 года.

На самом деле идентичные календари – не уникальное явление. Пользователи Сети довольно часто делятся своими наблюдениями и фотографиями полностью идентичных календарей разных лет. К примеру, дни в 2014 году полностью совпали с днями 1986-го, а 2019 год совпадал с 2013-м.

Рассчитать такое совпадение календарей несложно: календари високосного года полностью повторяются каждые 28 лет. Календарь следующего за високосным годом совпадет с календарем 11-летней давности. То есть для 2017 года подходит календарь 2006-го или 1995-го. Для расчетов на будущее к следующему после високосного года нужно прибавить шесть лет. Значит, календарь 2017 года будет также актуальным и для 2023-го.

С годами, предшествующими високосным, считать нужно наоборот – отнимать шесть, чтобы узнать, какие года в прошлом были идентичны искомому, и прибавлять 11, чтобы понять, в каком году календарь понадобится вновь.

Для регулярных лет, которые находятся между предвисокосным и послевисокосным годами, правила расчетов немного проще: и прибавлять, и отнимать следует 11 лет.

На этих расчетах создавались так называемые вечные календари. Они представляли собой вращающиеся диски либо таблицы и позволяли узнать, какой день недели выпадет на конкретную дату в любом году, включенном в саму таблицу.