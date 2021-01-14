В министерстве образования и науки подняли животрепещущий для студентов вопрос — почему в связи с переходом на дистанцинку, не снижается оплата за обучение.

В минобразовании намекнули, мол, радуйтесь что стоимость оплаты не поднялась, так как вузам экстренно пришлось переходить на онлайн формат обучения, закупать технику и обеспечивать ее интернетом. Поэтому о снижении цены речи и быть не может.

«Необходимо было оплачивать содержание цифровых образовательных платформ. Необходимо было готовить новые подходы к формату преподавания. При этом при всем вузы закупали и расширяли свои серверные мощности, каналы связи. Делали Интернет более скоростным. Преподаватели должны получать зарплату, потому что обучение продолжается. Все эти расходы повлияли на то, что сохранилась стоимость обучения. При этом, Министерство образования до начала учебного года направляло обращение в адрес руководителей вузов, чтобы не повышали стоимость обучения. Вузы не повышали стоимость обучения, хотя расходы росли. Смысла говорить о снижении стоимости обучения нет», — рассказал Мирас Дауленов вице-министр образования и науки РК.