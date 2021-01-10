С раннего утра журналисты издания «Otyrar.kz» освещали как проходило голосование на участках. Удалось им попасть и на закрытие одного из избирательных участков.

На 92 участке голосование закрыли в 20:00. Явка, как нам сказали, была не слишком высока. «Были дела, поэтому поздно пришли, а так считаем, что голос важно отдать. Вдруг наш голос будет решающим», — сказала одна из избирательниц.

После закрытия участков, все бюллетени подсчитали и отправили в городской центризбирком.

«На данный момент явка избирателей удовлетворительная. Проблем никаких нет», — сказал Калыбек Кемелхан, заместитель ЦИК г. Шымкента.

К слову, впервые за 16 лет выборы в мажилис и маслихаты проходят не досрочно, а в конституционные сроки – за два месяца до истечения срока полномочий депутатов нынешнего созыва.

Шуддин Саидов

На брифинге в Центризбиркоме член ЦИК РК Константин Петров проинформировал о завершении голосования на выборах в Мажилис и маслихаты и о начале подсчета голосов. Предварительные результаты станут известны 11 января 2021 года, передает zakon.kz.

Голосование по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, в основном, завершено. На 42 участках при представительствах РК в иностранных государствах, голосование еще продолжается. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, — сказал Петров.

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конституционного закона «О выборах в РК» время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

Протокол по результатам голосования немедленно пересылается в соответствующую территориальную комиссию. Результаты выборов по партийным спискам устанавливаются на заседании Центральной избирательной комиссии на основании протоколов, соответствующих территориальных избирательных комиссий. Ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные результаты выборов будут представлены на брифинге ЦИК. О времени которого будет объявлено дополнительно, — пообещал член ЦИК РК.