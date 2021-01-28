При задержании на вопросы стражей порядка мужчина странно отвечал и весело смеялся.

20 января 2021 года старший участковый инспектор полиции УПП №20 Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент майор полиции Ернар Кошанов со своими коллегами во время обхода административной территории обратили внимание на мужчину, который стоял вдоль дороги, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Гражданин не мог четко ответить на вопросы полицейских и начал смеяться.

В ходе проверки у него в кармане были обнаружены и изъяты две пипетки и вещество, похожее на наркотическое средство, завернутое в бумагу.

Через несколько минут на той же территории был задержан 36-летний гражданин, у которого обнаружено вещество, похожее на наркотическое средство.

Оба были доставлены в полицию. После проведения проверки действиям каждого из них будет дана правовая оценка.