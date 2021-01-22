Не соблюдение ПДД, особенно в снегопад и гололед может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В связи с неблагоприятными погодными условиями снижением температуры воздуха и выпадением снега сотрудники Департамента полиции Туркестанской области призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и не нарушать правил дорожного движения. Не соблюдение ПДД, особенно в снегопад и гололед может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

К примеру, при мониторинге социальных сетей полицейскими выявлено видео дорожно-транспортного происшествия на трассе Шымкент-Туркестан, где якобы столкнулись десятки автомашин.

При проверке установлено, что в ДТП столкнулись 4 легковые автомашины. Пострадал водитель «ВАЗ», которому оказали медицинскую помощь в районной больнице. Автотранспорту нанесен материальный ущерб. Из-за ДТП на дороге образовался затор, в котором застряли десятки автомашин. Силами личного состава Ордабасинского РОП и инспекторов батальона патрульной полиции оказана помощь водителям и пассажирам, застрявшим на дороге.

Полицейские доставили людей в пункты обогрева, оказали помощь в отбуксировке автотранспорта, ликвидации затора и очистке дорог от снега.

Хотелось бы отметить, что в Туркестанской области идет снегопад и дует сильный ветер, из-за чего затруднено движение автотранспорта. На сегодня временно приостановлено движение на трассе Алматы-Ташкент-Термез, возле с. Шакпак-баба в Тулькубасском районе, на дорогах областного значения в Байдибекском районе (КХ- 1, Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик) и ограничено движение на трассе М-32, Самара-Шымкент в районе Шубар Ордабасинского района. Для очистки дорог от снега задействованы 49 единиц спецтранспорта на трассе республиканского значения и 44 единиц на дорогах областного значения, в том числе снегоуборочной техники.

В свою очередь, ДП Туркестанской области еще раз рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать лишних маневров и резкого торможения. Необходимо быть предельно внимательными, следует проявлять осторожность на участках, где вероятнее всего возникновение гололеда. Пешеходы должны переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности.